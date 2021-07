Québec signale un peu plus de 130 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a bondi à 133, mercredi, au Québec, mais aucun décès supplémentaire n’a été rapporté.

On compte maintenant 377 034 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, dont 364 930 sont rétablies, et 11 240 décès.

Les autorités sanitaires font état mercredi de 61 hospitalisations, une baisse de cinq comparativement à la veille. Parmi ces patients, 19 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Un total de 16 341 prélèvements ont été réalisés le 26 juillet.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif

En ce qui a trait à la vaccination, 71 350 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 10 840 838. À l’extérieur de la province, 36 949 doses ont été injectées à des Québécois.

Les 1 117 350 doses du vaccin de Pfizer attendues au Québec cette semaine ont été reçues.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 73,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, ce pourcentage grimpe à 83,7 %. Au total, 64,2 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.