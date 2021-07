Une troisième dose possible pour les voyageurs

Le gouvernement du Québec confirme que les voyageurs qui ont reçu deux vaccins différents contre la COVID-19 pourront obtenir une troisième dose, si celle-ci est « nécessaire » pour leur permettre de réaliser un voyage à l’étranger.

Dans les derniers jours, des voyageurs ont déploré de ne pas pouvoir réaliser une escapade à l’étranger parce que certains pays et compagnies de bateaux de croisières refusent d’accueillir des passagers qui ont reçu deux vaccins différents contre la COVID-19. Or, à l’échelle du pays, plus de trois millions de personnes ont reçu une combinaison de différents vaccins, selon les plus récentes données du gouvernement fédéral.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a donc confirmé samedi qu’il permettra « exceptionnellement » l’administration d’une dose additionnelle de vaccin à ARN messager pour les personnes dont « le besoin de se déplacer à l’extérieur du pays l’exige ». Cette mesure s’applique aux personnes qui ont été vaccinées selon un calendrier mixte, précise Québec. Celles-ci ont reçu le vaccin AstraZeneca ou Covishield en première dose et un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderne) comme deuxième dose.

Les Québécois qui ont reçu deux doses de vaccin Covishield pourront également recevoir une dose additionnelle de vaccin, cette fois à ARN Messager.

Reconnaissance internationale

Le gouvernement Legault assure qu’il considère que les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin de Covishield ou encore une combinaison de vaccins disposent d’une « bonne protection contre la COVID-19 ». « Un calendrier mixte incluant un vaccin à vecteur viral et un à ARN [messager] est accepté comme tout à fait valide au Québec et au Canada », assure la conseillère aux affaires publiques du MSSS, Marie-Hélène Émond.

Il n’existe cependant pas de « consensus international » à ce sujet, reconnaît le gouvernement Legault. « Il est donc possible d’obtenir une dose supplémentaire si les vaccins reçus au Canada ne sont pas reconnus dans le pays visité. Ces personnes doivent prendre un rendez-vous de dépannage ou se présenter au sans rendez-vous », ajoute Mme Émond.

Cette dernière ajoute que le gouvernement Legault est actuellement « en discussion » avec le gouvernement fédéral afin que des « représentations » soient effectuées à l’international en faveur d’une reconnaissance « plus large » des vaccins AstraZeneca et Covishield, « de même que le calendrier mixte ».

Le gouvernement du Québec appelle d’ailleurs les voyageurs à y réfléchir à deux fois avant d’obtenir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

« Cette mesure est exceptionnelle et la personne devra être conseillée adéquatement pour être informée des risques potentiels associés à cette dose additionnelle, en comparaison des bénéfices du voyage planifié. Il n’existe actuellement aucune étude pour évaluer l’impact de cette dose additionnelle », indique une mise à jour de son site web.