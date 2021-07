Au total, 376 429 personnes ont été infectées par le virus dans la province depuis le début de la pandémie, dont 364 470 sont considérées comme rétablies.

Le ministère de la Santé précise toutefois avoir effectué une mise à jour du bilan en retirant 189 cas confirmés, dont 20 confirmés depuis le début de la troisième vague, parce qu’il s’agissait de doublons.

Les trois décès rapportés jeudi sont survenus avant le 20 juillet et portent le total à 11 238.

On compte jeudi une hospitalisation de moins que la veille, à 71. Le nombre de patients aux soins intensifs demeure stable à 21.

Un total de 14 363 prélèvements ont été réalisés le 20 juillet.

Côté vaccination, 103 164 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 10 373 663 doses. À l’extérieur de la province, 33 553 doses ont été injectées à des Québécois.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 72,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un pourcentage qui monte à 83,1 % chez les 12 ans et plus. En tout, 57,3 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.