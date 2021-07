Québec rapporte 75 nouveaux cas de COVID-19

Québec rapporte mercredi 75 nouveaux cas de COVID-19, alors que les hospitalisations continuent de baisser. Aucun décès supplémentaire dû à la maladie n’a été signalé mercredi.

Le bilan provincial est maintenant de 376 044 personnes infectées, dont 364 155 sont rétablies, et 11 231 décès depuis le début de la pandémie.

Les autorités sanitaires comptent 79 personnes hospitalisées, une baisse de six comparativement à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs, soit 25, n’a pas bougé.

Un total de 16 530 prélèvements ont été réalisés le 12 juillet.

En ce qui concerne la vaccination, 91 241 doses ont été administrées au Québec dans les dernières 24 heures, pour un total de 9 348 811. De plus, 29 110 doses ont été injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Les 324 090 doses du vaccin de Pfizer attendues par la province cette semaine ont maintenant été reçues.

Les données de l’Institut national de santé publique indiquent que 72,2 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, un pourcentage qui grimpe à 82,5 % chez les 12 ans et plus. Un total de 43,5 % de la population est adéquatement vaccinée, 49,7 % chez les 12 ans et plus.