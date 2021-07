162 nouveaux cas au Québec ces dernières 48 heures

En raison du jour férié de la fête du Canada, les autorités de santé du Québec n’ont pas dévoilé de bilan quotidien depuis mercredi, ce qui fait qu’on rapporte vendredi un total de 162 nouveaux cas et sept décès supplémentaires.

Au cours des 24 dernières heures, ce ne sont toutefois que 69 nouveaux cas qui ont été dépistés au Québec, pour un total de 375 019 personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Parmi eux, 362 961 personnes sont considérées comme étant rétablies.

Ces données sur les nouvelles infections sont basées sur les résultats d’analyses de 17 464 prélèvements réalisés le 30 juin.

En ce qui concerne les décès liés au virus, on signale sept morts supplémentaires depuis le plus récent bilan. Mais pour le bilan de vendredi, on ne rapporte qu’un seul décès survenu au cours des 24 dernières heures.

Du côté des hôpitaux, on recense 110 patients hospitalisés en raison de la COVID-19, il s’agit d’une baisse de sept par rapport au bilan de mercredi.

On compte 24 patients traités dans des unités de soins intensifs, soit un de moins que lors du plus récent bilan.

La campagne de vaccination se poursuit alors qu’on a administré 96 567 doses depuis mercredi, dont 88 615 au cours des dernières 24 heures.

Au total, ce sont maintenant 8 491 304 doses qui ont été injectées au Québec. Il faut ajouter à ce nombre 23 097 doses reçues par des Québécois à l’extérieur de la province.

En termes d’approvisionnement, le Québec a reçu jusqu’ici 10 993 905 doses au total. On n’attend pas de nouvelles livraisons pour la semaine en cours.