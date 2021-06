La tendance à la baisse se poursuit dans l’évolution de la pandémie de COVID-19 au Québec, alors qu’on rapporte 71 nouveaux cas et une légère baisse des hospitalisations mardi.

Le bilan total des personnes ayant contracté le coronavirus au Québec s’élève à 374 731. On considère cependant que 362 646 personnes sont désormais rétablies.

On rapporte malheureusement quatre décès supplémentaires qui viennent alourdir le bilan. Ces quatre décès sont toutefois survenus entre le 22 et le 27 juin et non au cours des 24 dernières heures.

En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux. On recense 122 patients hospitalisés en raison du virus, soit une baisse de deux par rapport au dernier bilan. La situation demeure stable dans les unités de soins intensifs, où sont encore traités 31 patients atteints de la COVID-19.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Les plus récentes données sur le nombre de nouveaux cas sont basées sur les résultats de 15 252 analyses de prélèvements réalisés le 27 juin.

En matière de vaccination, on a administré 107 827 doses au cours des 24 dernières heures. Il faut ajouter à ce nombre 4986 doses injectées avant le 28 juin, mais qui n’avaient pas été comptabilisées. Au total, la province a inoculé 8 161 356 doses de vaccin contre la COVID-19 jusqu’à maintenant. On tient également compte de 21 945 doses reçues par des Québécois à l’extérieur de la province.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le Québec a reçu 9 937 295 doses au total.

Lundi, la province a reçu 494 910 nouvelles doses du produit fabriqué par Pfizer. On attend encore cette semaine des livraisons de 52 650 doses du vaccin de Pfizer, 1 744 820 doses du vaccin de Moderna et 120 000 doses du vaccin d’AstraZeneca.