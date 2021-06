Aucun décès de la COVID-19 au Québec depuis vendredi

L’accalmie de la pandémie de COVID-19 s’est poursuivie au cours du week-end au Québec. On a enregistré un total de 254 nouveaux cas depuis vendredi, dont 76 au cours des 24 dernières heures. Les hospitalisations sont toujours en baisse et aucun nouveau décès n’a été comptabilisé.

Ces chiffres concernant les nouveaux cas ont été tirés des résultats d’analyses de 15 233 prélèvements.

Selon les données publiées lundi matin par le ministère de la Santé, on compte un total de 374 660 personnes ayant été infectées depuis le début de la pandémie. Du nombre, 362 523 personnes sont considérées comme étant rétablies et 11 203 sont mortes de la maladie.

Parmi les signes encourageants et pointant vers un retour à la normale, on note une importante baisse des hospitalisations. Actuellement, 124 patients sont hospitalisés à cause de la COVID-19, soit 11 de moins que vendredi dernier. Parmi eux, 31 se trouvent dans une unité de soins intensifs, neuf de moins qu’en date du 25 juin.

Il est également important de souligner qu’aucun nouveau décès lié au coronavirus n’a été rapporté au cours de la fin de semaine.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif, revu et amélioré

En ce qui concerne la campagne de vaccination, on a administré 77 687 doses supplémentaires, dont 73 754 dans les dernières 24 heures, pour un total de 8 053 529 doses inoculées au Québec.

À cela s’ajoutent 21 268 doses de vaccin reçues par des Québécois à l’extérieur de la province.

Le Québec a reçu au total 9 442 385 doses de vaccins. Il manque encore 19 740 doses de celui de Moderna pour compléter une commande totale de 630 700.

On s’attend à recevoir cette semaine 547 560 doses du vaccin de Pfizer, 1 744 820 doses du vaccin de Moderna et 120 000 doses du vaccin d’AstraZeneca.