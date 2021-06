À peine la moitié des adolescents montréalais ont reçu une première dose de vaccin

L’école tire à sa fin et près de la moitié des élèves montréalais n’ont toujours pas été vaccinés contre la COVID-19.

Selon la Direction régionale de santé publique de Montréal, 55 % des 12 à 17 ans ont reçu une première dose. Dans le quartier Parc-Extension, le taux de vaccination s’élève à environ 32 %, indique le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Des chiffres qui déçoivent l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES).

« La campagne de vaccination n’a pas été un succès. Malheureusement, je dirais que Montréal méritait beaucoup mieux », dit Kathleen Legault, présidente de l’AMDES.

Le gouvernement Legault a dit espérer une rentrée scolaire quasi normale l’automne prochain, sans masque ni distanciation, si 75 % des élèves ont reçu leurs deux doses de vaccin. Cet objectif est loin d’être atteint dans l’île de Montréal.

Le taux de vaccination pour la première dose des 12 à 17 ans varie d’un secteur à l’autre dans la métropole. Il s’élève à 60 % dans l’ouest de l’île, à 50 % dans le centre-ouest, à 55 % dans le centre-sud, à 51 % dans l’est et à 50 % dans le nord de l’île, selon la direction régionale de santé publique. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des rendez-vous pris par les jeunes pour se faire vacciner au cours des prochains jours ou semaines.

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal souligne que son opération de vaccination scolaire n’est pas terminée. « Les statistiques seront donc plus probantes à la fin de cette semaine », écrit-on dans un courriel.

Risques d’inégalités

La représentante des directions d’école, Kathleen Legault, rappelle les interventions qu’elle et d’autres acteurs du réseau scolaire ont dû mener, à la fin du mois de mai et au début de juin, pour que 26 000 élèves de l’ouest de l’île aient accès à la vaccination. Elle estime aussi que les autorités de la santé auraient pu mettre plus d’efforts pour vacciner les élèves de sixième année du primaire.

Dans certains quartiers défavorisés, où la proportion de nouveaux arrivants est élevée, l’école est un lien privilégié avec les parents, rappelle Kathleen Legault. « On n’a pas assez mis à profit le lien de confiance des parents envers l’école », dit-elle.

Les élèves les plus vulnérables, qui sont aussi les moins vaccinés, risquent d’être doublement pénalisés lors de la prochaine année scolaire, estiment les directions d’école. Par exemple, en cas d’éclosion, il est plausible de penser que les enfants ayant eu deux doses de vaccin seront dispensés de quarantaine. « Ça risque d’amplifier les inégalités », dit Kathleen Legault.

L’AMDES s’inquiète aussi du faible taux de vaccination chez les 18 à 39 ans, qui représentent une partie des enseignants et des parents d’élèves. Dans ce groupe, une personne sur trois n’était pas vaccinée en date du 15 juin. Les deux tiers d’entre elles habitent à Montréal et à Laval.