À l’échelle du Canada, 1 404 630 cas de COVID-19 et 25 984 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays. Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

540 810 cas en Ontario, dont 8986 décès;

373 370 cas au Québec, dont 11 177 décès;

230 705 cas en Alberta, dont 2274 décès;

146 561 cas en Colombie-Britannique, dont 1734 décès;

54 596 cas au Manitoba, dont 1104 décès;

48 043 cas en Saskatchewan, dont 560 décès;

5751 cas en Nouvelle-Écosse, dont 90 décès;

2302 cas au Nouveau-Brunswick, dont 45 décès;

1381 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont sept décès;

657 cas au Nunavut, dont quatre décès;

206 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;

128 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

107 cas au Yukon, dont trois décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.