Un peu plus de 100 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec signale mardi 105 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter quatre décès à son bilan.

Un total de 373 217 personnes ont été infectées par le virus dans la province depuis le début de la pandémie, et 360 410 d’entre elles sont considérées comme rétablies.

Six nouveaux décès sont annoncés mardi, mais deux ont été retirés du bilan — qui s’élève à 11 177 — puisqu’il a été déterminé qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, trois entre le 8 et le 13 juin et trois avant le 8 juin.

La baisse des hospitalisations se poursuit, alors qu’on en signale 209, une diminution de cinq. Parmi ces patients, 50 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de quatre.

Un total de 15 968 prélèvements ont été réalisés le 13 juin.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Notre tableau de bord sur l'évolution de la pandémie

En ce qui a trait à la vaccination, 86 880 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 6 868 473 doses injectées au Québec. En ajoutant les 14 637 administrées hors Québec, ce sont 6 883 110 doses qui ont été reçues par des Québécois.

En tout, 511 290 des 546 390 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues lundi et on attend toujours 654 080 doses du vaccin de Moderna.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 69,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Si on exclut les moins de 12 ans qui ne sont pas admissibles à la vaccination, ce pourcentage grimpe à 79,1 %. Un total de 14 % de la population est adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses de vaccin, ou une seule si elle a des antécédents de COVID-19.