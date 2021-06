Spectateurs au Centre Bell: Dubé plus prudent que Legault

Les bars en zone jaune et en zone verte pourront servir de l’alcool jusqu’à minuit et fermer deux heures plus tard. Les restaurants pourront également servir de l’alcool jusqu’à minuit. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter lundi après-midi. « Le grand principe demeure d’éviter de se retrouver à l’intérieur des domiciles privés », a-t-il rappelé en prenant la peine de souhaiter un bon match aux partisans du Canadien. Jusqu’à tout récemment, les bars devaient cesser de vendre de l’alcool à 11 h et fermer à minuit. La capacité à respecter doit toujours être limitée à 50 % du nombre maximal de personnes normalement permis.

