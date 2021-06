La Santé publique signale 194 nouveaux cas de COVID-19

Québec signale lundi 194 nouveaux cas de COVID-19, alors que les hospitalisations continuent de diminuer.



Le bilan provincial s'élève maintenant à 371 960 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 358 221 sont considérées comme rétablies. On déplore 11 152 décès.



Trois nouveaux décès ont été annoncés: un survenu dans les 24 dernières heures et deux entre le 31 mai et le 5 juin.



Le nombre d'hospitalisations rapporté lundi est de 265, une baisse de neuf comparativement à la veille. Parmi ces patients, 58 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.



Un total de 15 755 prélèvements ont été réalisés le 5 juin.



Côté vaccination, 66 590 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 6 153 771 doses injectées dans la province. Hors Québec, 10 841 doses s'ajoutent au cumulatif, pour un total de 6 164 612.



Le Québec a reçu 6 518 159 doses de vaccin jusqu'à maintenant. On attend cette semaine 546 390 doses du vaccin de Pfizer et 21 700 de celui de Moderna.



Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec, 66 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Ce nombre grimpe à 75,4 % si on n'inclut que les personnes de 12 ans et plus, les plus jeunes n'étant pas admissibles à la vaccination.



Par ailleurs, 8,6 % de la population est considérée comme adéquatement vaccinée, c'est-à-dire qu'elle a reçu deux doses de vaccin ou une seule si elle a déjà eu la COVID-19.



À l'échelle du Canada, 1 393 282 cas de COVID-19 et 25 742 décès ont été rapportés depuis l'apparition du virus au pays.