La tendance à la baisse des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors que l'on en rapporte lundi 276.



Le bilan s'élève maintenant à 370 319 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 355 266 sont considérées comme rétablies. On déplore jusqu'ici 11 128 décès liés au virus.



Un seul nouveau décès est rapporté lundi; il serait survenu entre le 24 et le 29 mai.



Les hospitalisations se chiffrent à 362, une baisse de deux comparativement à la veille. Parmi ces patients, 89 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d'un.



Un total de 17 479 prélèvements ont été réalisés le 29 mai.



Pour ce qui est de la vaccination, 77 495 doses de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 5 583 073, sur 5 887 119 doses reçues.



La province attend cette semaine 540 540 doses du vaccin de Pfizer et 90 500 doses de celui de Moderna.



À l'échelle du Canada, 1 380 163 cas de COVID-19 et 25 526 décès ont été rapportés depuis l'apparition du virus au pays.