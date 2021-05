Alors que le Québec profite du début des assouplissements sanitaires annoncés par le gouvernement, on rapporte vendredi dans la province 419 nouveaux cas de COVID-19 et une nouvelle baisse des hospitalisations dues à la maladie.

Ces nouveaux cas portent à 369 318 le nombre de personnes infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 352 442 sont maintenant considérées comme rétablies.

Quatre décès sont annoncés, mais on en a retiré un du bilan — qui s’élève à 11 118 —, puisqu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, un autre entre le 21 et le 26 mai et deux avant le 21 mai.

On rapporte 385 hospitalisations, une diminution de neuf par rapport à la veille. Parmi ces patients, 91 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Un total de 30 328 prélèvements ont été réalisés le 26 mai.

En ce qui concerne la vaccination, 101 094 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 5 306 336 sur 5 887 119 doses reçues.

Une livraison imprévue de 9700 doses du vaccin de Moderna a été reçue jeudi. Le ministère de la Santé précise également que « cinq plateaux du vaccin de Pfizer de la semaine du 31 mai ont été reçus du gouvernement fédéral, en échange de l’équivalent en Moderna pour la semaine du 17 mai ».

Selon l’Institut de santé publique du Québec, 58,1 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 6,1 % est considérée comme adéquatement vaccinée.

Une personne est considérée comme adéquatement vaccinée si elle a eu deux doses de vaccin ou une seule dose si elle a des antécédents de COVID-19 confirmée en laboratoire.