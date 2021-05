Le Québec peut éviter une 4e vague de COVID-19, selon l’INSPQ

Le succès du plan de déconfinement du gouvernement Legault est entre les mains des Québécois, selon les chercheurs de l’Institut national de santé publique (INSPQ). Ceux-ci ont présenté des projections encourageantes vendredi, alors même que s’amorce le relâchement des restrictions mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

« Le plan de déconfinement pourrait bien fonctionner en autant que la population ne devance pas ce qui est mis sur la table », estime la vice-présidente associée aux affaires scientifiques de l’INSPQ, Jocelyne Sauvé. « Parce que si les gens devancent [la marche à suivre], c’est-à-dire qu’ils laissent tomber les gestes barrières et qu’ils font plus que ce qui est “permis”, on pourrait se ramasser avec une recrudescence de cas d’ici la fin de l’année scolaire. »

Nul ne peut prédire avec certitude si une quatrième vague de COVID-19 surviendra, mais le Québec peut l’éviter grâce à une adhésion forte aux mesures toujours en place pour limiter la propagation de la maladie et à la campagne de vaccination contre la COVID-19. « Si on n’a pas la malchance d’être frappés par un variant qui fait de l’échappement vaccinal ou qui serait beaucoup plus transmissible, avec ces deux ingrédients […] , on pense qu’on n’aura pas de quatrième vague, que non seulement on devrait passer un bel été, mais avoir un automne intéressant », a affirmé la Dre Sauvé.

« Mais ça prend absolument, absolument ces deux ingrédients-là et, malheureusement, il faut continuer de surveiller les variants qui continuent à entrer ou qui se développent au Québec, parce qu’on pourrait avoir de mauvaises surprises », a-t-elle ajouté.

Cible nécessaire

Selon les projections de l’INSPQ, une adhésion forte aux mesures toujours en place et une couverture vaccinale à 83 % dans l’ensemble de la population réduiraient les hospitalisations de façon draconienne et préviendraient les décès causés par le virus dans le Grand Montréal. Le scénario serait similaire dans les autres régions du Québec.

Toutefois, une adhésion moyenne aux restrictions imposées par le gouvernement et une couverture vaccinale à 71 % dans le Grand Montréal feraient repartir le nombre de cas de COVID-19 à la hausse, tout comme le nombre d’hospitalisations, avec la rentrée scolaire.

Le gouvernement Legault veut que 75 % des Québécois âgés de 12 ans et plus aient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 d’ici le 31 août.

D’autres détails suivront.