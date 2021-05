Québec publiera son calendrier pour devancer les deuxièmes doses la semaine prochaine

Québec publiera son calendrier pour devancer les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 la semaine prochaine, a annoncé jeudi matin le ministre de la Santé, Christian Dubé, en mêlée de presse.

L'intervalle recommandé pour recevoir la deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca sera aussi réduit de 12 à 8 semaines, en vertu d’un nouvel avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ). Les Québécois de 45 ans et plus qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca avant le 3 avril pourront ainsi recevoir la deuxième dans les cliniques sans-rendez-vous à compter du 29 mai.

Par ailleurs, les Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca avant le 3 avril pourront recevoir leur deuxième dose dès samedi prochain dans des cliniques sans rendez-vous : l’intervalle entre les deux doses passe maintenant de 12 à huit semaines.

Cette décision s’appuie sur une précision apportée par le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), a expliqué jeudi le ministre Dubé.

Pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Lors de la seconde dose, le risque de développer une thrombose est encore plus faible que lors de la première dose, soit de l’ordre d’un cas sur 600 000, précise le ministère de la Santé.

Une personne pourra quand même préférer recevoir une dose de vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose. Si tel est le cas, le rendez-vous prévu (112 jours après la première dose) sera maintenu. Les autorités sanitaires préviennent toutefois que les personnes qui recevront deux vaccins différents ressentiront probablement des effets secondaires plus importants dans les jours suivant la seconde dose.