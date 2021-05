Dix balises pour le passeport vaccinal

Il risque d’être difficile pour le gouvernement québécois d’imposer le passeport vaccinal dans les services publics. Le Protecteur du citoyen et les ombudsmans de chacune des provinces canadiennes ont émis mercredi dix principes pour guider la création d’une telle preuve de vaccination.

L’inoculation d’une personne contre la COVID-19 ne devrait pas constituer « un obstacle oppressif ou déraisonnable à l’accès aux services » offerts par les gouvernements provinciaux et les administrations municipales comme les soins de santé, les services sociaux et le transport en commun. « Le gouvernement et les autres services publics doivent être accessibles à tous », écrit le Conseil canadien des ombudsmans parlementaires dans son document.

Le passeport vaccinal devrait donc être accompagné d’une « d’une loi ou d’une politique, afin d’empêcher la prise de décisions arbitraires, illégales, injustes ou déraisonnables ». Ces directives devraient être fondées sur les dernières données scientifiques. Le risque de transmission de la COVID-19 par des personnes inoculées devrait « constamment être évalué » tout comme la pertinence d’exiger une preuve de vaccination avant d’offrir des services publics.

Cette preuve devra respecter les lois entourant la protection de la vie privée et des droits de la personne. Elle devra également prendre plusieurs formes — numérique et papier — pour être accessible à tous. Le ministère québécois de la Santé fournit deux depuis deux semaines un code QR après une première dose de vaccin en plus d’une preuve de vaccination papier. Le gouvernement québécois n’a toujours pas décidé s’il allait imposer le passeport vaccinal durant le déconfinement récemment amorcé.

D’autres détails suivront.