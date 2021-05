Premières grèves dans la santé et les services sociaux les 7 et 8 juin

Les premières grèves dans le secteur de la santé et des services sociaux viennent d’être annoncées, d’abord les 7 et 8 juin.

C’est l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente 60 000 travailleurs dans les établissements de santé et les centres jeunesse, notamment, qui prévoit ce débrayage.

L’APTS planifie en fait quatre journées de grève : les 7 et 8 juin, de même que les 21 et 22 juin.

Jusqu’ici, dans le cadre de la négociation du secteur public, les débrayages n’avaient touché que le secteur de l’éducation, qu’il s’agisse du collégial ou du primaire et du secondaire. L’APTS est la première organisation syndicale à lancer le bal dans la santé.

Dans le secteur de la santé, tout débrayage doit se faire en assurant les services essentiels. Les listes de services essentiels ont été soumises au Tribunal administratif du travail, qui les a approuvées, a précisé jeudi Benoit Audet, vice-président de l’APTS, en entrevue avec La Presse canadienne.

Par exemple, tout ce qui est lié à la COVID-19, comme l’analyse des tests COVID, ne sera pas touché par le débrayage. Le niveau de services maintenus variera de 50 % à 100 %.

« Le niveau de grogne est très fort chez nos membres », a justifié M. Audet.

Après la déclaration du premier ministre François Legault, le 2 mai, selon laquelle il se donnait « deux à trois semaines » pour régler avec les syndicats du secteur public, les syndicats espéraient recevoir « des offres plus substantielles », mais ça n’a pas été le cas, déplore M. Audet.

Il affirme que même pour les travailleuses en centres jeunesse, censées être devenues une priorité avec le rapport de la Commission Laurent, les offres sont insuffisantes.

L’APTS représente des travailleuses sociales, des techniciens en laboratoire, des psychologues, des nutritionnistes et autres membres du personnel professionnel et technique.