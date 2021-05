Les responsables de la santé publique rapportaient jeudi 662 nouveaux cas de COVID-19 au Québec.

On déplorait huit nouveaux décès, pour un total de 11 066 pertes de vie. Un décès était survenu dans les 24 dernières heures, six entre le 13 et le 18 mai, et un avant le 13 mai.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Le nombre de cas actifs s’élève à 6634.

Le nombre d’hospitalisations était en déclin de six par rapport à la veille, à 460. Cent sept patients se trouvaient aux soins intensifs, également en recul de six.

En ce qui concerne la vaccination, 89 551 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 4,63 millions sur plus de 5,18 doses reçues.

Environ 1,3 million de doses de vaccin sont attendues cette semaine dans la province, dont 458 640 de Pfizer-BioNTech et 233 960 de Moderna.