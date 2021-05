La santé publique constate une transmission communautaire du variant brésilien à Montréal

Si rien n’indique que le variant indien B. 1.617 n’est répandu à Montréal, ce n’est pas le cas des variants brésilien et sud-africain qui semblent désormais nourrir une transmission communautaire dans divers milieux de la métropole Montréal.

C’est du moins ce que constate la Direction de la santé publique de Montréal dont le dernier relevé rapporte en une semaine un bond de près de 30 cas du variant brésilien P.1, passé de 60 à 88 cas dans la métropole depuis le 7 mai. La province enregistre au total une hausse de plus de 30 % des cas en 7 jours (de 154 à 251), concentré dans la métropole, la Montérégie, les Laurentides et l’Outaouais.

Selon la Dre Sarah-Amélie Mercure, cheffe médicale par intérim du secteur Prévention et contrôle des maladies infectieuses à la DSP de Montréal, il est clair que ce variant provoque des éclosions « atypiques », avec des taux d’attaque élevé, notamment chez les gens vivant sous le même toit.

Le variant brésilien a déjà fait irruption dans divers milieux de travail et de vie de la métropole, notamment à la résidence pour aînés autonomes (RPA) le Manoir Outremont, où on le soupçonne d’être en cause dans le décès de 4 résidents qui n’avaient toujours pas reçu leur 2e dose. 

Les premiers cas détectés à Montréal découlaient de voyageurs, mais « là, on a une transmission communautaire sans que l’on ne soit capable d’identifier un voyageur comme source. Cela nous indique qu’on n’est pas capables de contrôler les introductions extérieures », affirme-t-elle. Si une période d’isolement obligatoire est imposée à certains passagers de vols internationaux, ce n’est pas le cas des voyageurs issus de vols intérieurs.

À l’origine des récentes flambées de cas qu’ont connues l’Alberta et la Colombie-Britannique, le variant brésilien, considéré 50 à 60 % plus contagieux que la souche traditionnelle du virus, est désormais devenu prédominant dans cette dernière province.

« Il y a de la transmission. Si on ne fait pas attention aux voyages non essentiels, on va se retrouver avec plus de variants avant d’atteindre l’immunité collective », mets en garde cette médecin. Mais somme toute, dit-elle, on ne voit pas encore de « vagues explosives » relié au P. 1 et les éclosions sont suivies de très près.

Détectés le 10 mars, les premiers cas québécois du variant P. 1 seraient issus de voyageurs de retour de Toronto ou de la station de ski de Whistler, en Colombie-Britannique, où une éclosion a fait rage à la fin mars. Dès le début avril, cette province affichait la plus importante éclosion du variant P. 1 hors du Brésil, plus de 800 cas.

Un mois plus tard, elle dénombre aujourd’hui plus de 4400 cas. L’Alberta suit avec plus de 2200 cas et l’Ontario avec près de 2000 cas, indique le dernier relevé l’Agence de la santé publique du Canada.

Le variant P. 1 a été détecté pour la première fois dans la ville de Manaus au Brésil où il est rapidement devenu la souche prédominante. Il serait plus infectieux et potentiellement plus résistant à certains vaccins. « Avec les vaccins dont on dispose, on ne s’attend pas à des maladies graves ou des décès, mais à une protection imparfaite », estime la Dre Mercure.

Délais de 3 à 5 semaines

Quant au variant d’origine indienne 1.617, jusqu’ici présumé plus transmissible que le B. 1.1.7 originaire du Royaume-Uni, la métropole compterait 5 cas parmi les 11 confirmés vendredi dernier par séquençage, indique la Dre Mercure.

« Tous nos cas confirmés sont liés à un retour de voyage, » dit-elle. Ces cas reflètent toutefois la réalité épidémiologie d’il y a 3 à 5 semaines, qui est la durée requise pour confirmer cette souche par séquençage.

« On est un peu aveugles pour ce qui est de la transmission communautaire en temps réel. Pour l’instant, le variant B. 1.617 échappe à nos méthodes de criblage. Mais il n’y a pas d’autres signaux nous indiquant que cette lignée indienne soit en remontée dans la métropole », affirme Dre Mercure.

Si ces variants venaient à gagner du terrain, comme c’est le cas au Royaume-Uni, avec le variant d’origine indienne, « c’est sûr que [ce serait] préoccupant », ajoute-t-elle. « Quand on a un variant plus transmissible, il faut atteindre une couverture vaccinale plus étendue et maintenir plus longtemps les mesures sanitaires. Ce qu’on a vu au Royaume-Uni, dans certaines régions, c’est que ce variant est en train de déloger le variant britannique. Ça nous donne une idée de ce que pourrait arriver ici », dit-elle.