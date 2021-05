11 cas de variant indien confirmés au Québec

Onze cas d’infection attribuable au variant indien B. 1.167 sont maintenant confirmés sur le territoire du Québec, mais plusieurs autres cas potentiels seraient en voie d’être séquencés, selon l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).

L’Institut a confirmé cette information vendredi, alors que le Royaume-Uni vient de rehausser ce variant au titre de variant « préoccupant », au même titre que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 10 mai dernier, en raison des informations laissant craindre une plus grande transmissibilité de cette souche, devenue prédominante dans plusieurs régions de l’Inde.

Un premier cas de variant indien avait été détecté le 22 avril au Québec dans la région de la Mauricie. Les 11 cas confirmés par séquençage seraient tous issus d’introduction par des voyageurs, selon le Laboratoire de santé publique du Québec.

Par ailleurs, selon la chaîne LCN, des variants, dont le variant indien, seraient en cause dans une éclosion survenue sur un chantier minier du Nunavut, où 36 mineurs ont dû être évacués. Des analyses de laboratoire additionnelles seront nécessaires pour déterminer avec plus de certitude les souches en cause.