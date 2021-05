Ottawa précise sa conception de «la vie après la vaccination»

Les Canadiens pourront aspirer à des activités extérieures en petits groupes cet été et à beaucoup plus d’activités à l’intérieur cet automne s’ils se font vacciner en grand nombre contre la COVID-19.

L’Agence de la santé publique du Canada a offert quelques précisions sur « la vie après la vaccination » dans un graphique distribué aux médias vendredi après-midi. Il offre plus de détails sur les activités qu’elle estimera sécuritaires dans les prochains mois si la campagne de vaccination se déroule bien.

Cet été, dans la mesure où 75 % des personnes admissibles auront reçu une dose et 20 % auront reçu deux doses, l’Agence considère que les Canadiens pourraient se rassembler « en petits groupes en plein air » avec leur famille et leurs amis. On conseille toujours d’éviter les foules.

Parmi la courte liste d’activités données en exemple, on y retrouve le camping, les randonnées pédestres, les pique-niques au parc et la dégustation de repas sur une terrasse.

Cet automne, la Santé publique fédérale estime qu’il sera possible de lever davantage les restrictions si 75 % des personnes admissibles ont reçu leurs deux doses et sont donc entièrement protégées contre la COVID-19.

À ce moment-là, elle considère que les Canadiens pourront être en mesure de tenir plus d’activités à l’intérieur avec des personnes ne faisant pas partie de leur ménage. Ils pourront ainsi fréquenter des écoles, pratiquer des sports intérieurs et tenir des rassemblements familiaux, par exemple.

On prévient toutefois du même coup que la COVID-19 circulera toujours et que les Canadiens devront continuer d’observer certaines mesures sanitaires.

Ces consignes arrivent quelques jours après que le premier ministre Justin Trudeau eut évoqué un été au Canada « à une dose » et un automne « à deux doses ». Il a subi les critiques de l’opposition, qui l’accusait d’avoir entretenu le flou autour des activités qui seront permises dans les prochains mois.