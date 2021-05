838 nouveaux cas et 8 décès de plus au Québec

Québec rapporte vendredi 838 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, de même qu’une hausse des hospitalisations.

Il s’agit de la troisième hausse d’affilée du nombre des nouveaux cas. Le nombre de cas actifs s’élève à 7653. Les autorités ont identifié 361 820 cas depuis l’apparition de la COVID-19 en sol québécois.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Huit nouveaux décès sont signalés, soit deux survenus dans les 24 dernières heures et six entre le 7 et le 12 mai. On déplore également 11 025 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 530, une hausse de 10, et 123 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de deux.

Un total de 36 776 prélèvements ont été réalisés le 12 mai.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mentionné en matinée qu’un nouveau record de vaccination avait été battu jeudi, avec 110 119 doses administrées dans les dernières 24 heures, pour un total de près de 4,13 millions sur près de 4,58 millions de doses reçues.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 46,1 % de la population de la province a reçu au moins une dose de vaccin et 2,7 % ont reçu deux doses.