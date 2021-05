Le nombre d’hospitalisations baisse tranquillement au Québec

Québec signale mercredi 745 nouveaux cas de COVID-19 et une baisse des hospitalisations.

Le bilan s’élève maintenant à 360 201 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 341 433 sont considérées comme rétablies.

Onze nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan — qui s’élève à 11 012 — parce qu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 5 et le 10 mai et trois avant le 5 mai.

On rapporte une baisse de 10 hospitalisations, à 530. Parmi ces patients, 126 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Au total, 38 277 prélèvements ont été réalisés le 10 mai.

Pour ce qui est de la vaccination, 72 946 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 918 884, sur 4 578 079 reçues.

Les 45 630 doses du vaccin de Pfizer qui étaient toujours attendues ont été livrées mardi dans les régions, ce qui complète la livraison de 458 640 doses prévue cette semaine.

Selon l’Institut national de santé publique, 44 % de la population québécoise a reçu au moins une dose du vaccin et 2,3 % a reçu deux doses.