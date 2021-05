Le variant B.1.617 découvert en Inde classé comme «préoccupant» par l’OMS

Le variant du virus de la COVID-19 découvert en Inde, le B.1.617, a été classé comme « préoccupant », a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé, notamment parce qu’il est plus contagieux.

« Il y a des informations selon lesquelles le B.1.617 est plus contagieux », mais aussi des éléments permettent de penser qu’il présente un degré de résistance aux vaccins, et « par conséquent nous le classons en variant préoccupant au niveau mondial », a déclaré la docteure Maria Van Kerkhove, responsable technique de la lutte contre la COVID-19 au sein de l’OMS.

La scientifique a expliqué que plus de détails seront publiés mardi dans le rapport épidémiologique hebdomadaire de l’agence onusienne. Il reste beaucoup de recherches à mener sur ce variant « pour savoir quelle quantité de ce virus circule », mais aussi le degré de « sévérité » avec lequel il atténue l’efficacité des vaccins, a-t-elle précisé.

« Nous n’avons rien qui suggère pour le moment que nos diagnostics, nos médicaments et nos vaccins ne marchent pas. Et ça, c’est important », a-t-elle souligné, insistant sur le fait qu’il faut continuer à appliquer les mesures sanitaires comme la distanciation sociale, le port du masque et la réduction des contacts.

Un vaccin qui verrait son efficacité atténuée va tout de même continuer de protéger les gens contre les formes les plus graves de COVID-19 et ainsi éviter de nombreux décès, a aussi souligné la scientifique. « Nous allons continuer à voir des variants préoccupants, et il faut faire tout ce qui est possible » pour réduire la gravité de la maladie, a-t-elle insisté.

Ce variant est l’une des raisons — mais loin d’être la seule — qui explique l’explosion de la pandémie en Inde et le pire foyer de la pandémie dans le monde à l’heure actuelle.

Selon les statistiques officielles, quelque 4000 personnes meurent actuellement chaque jour de la COVID-19 en Inde, où le bilan total de l’épidémie frôle les 250 000 décès. Et nombre d’experts jugent ces chiffres inférieurs à la réalité, citant notamment des données provenant des crématoriums.

Les victimes non comptabilisées sont particulièrement nombreuses maintenant que l’actuelle flambée épidémique s’est répandue hors des grandes villes, dans les zones rurales où les hôpitaux sont rares et tiennent peu à jour leurs registres.