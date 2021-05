Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est descendu à 662 au Québec, lundi, pour un total de 358 796 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Parmi elles, 339 660 sont considérées comme rétablies.

Le ministère de la Santé rapporte également six nouveaux décès, pour un total de 10 993. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et cinq entre le 3 et le 8 mai.

On rapporte également 543 hospitalisations, une hausse de quatre comparativement à la veille. Parmi ces patients, 123 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Un total de 24 419 prélèvements ont été réalisés le 8 mai.

Pour ce qui est de la vaccination, 61 768 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 781 451, sur 4 119 439 doses reçues.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé lundi sur Twitter que 190 000 rendez-vous ont été pris dimanche pour la vaccination. Ce que le ministre a baptisé la « semaine des jeunes » a commencé lundi, alors que les 30-34 ans sont officiellement invités à prendre rendez-vous. Les 25-29 ans pourront le faire mercredi et les 18-24 ans, vendredi.

Le Québec doit recevoir 458 640 doses du vaccin de Pfizer cette semaine.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 42,6 % de la population de la province a reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Pour ce qui est de la deuxième dose, elle a été administrée à 2,1 % de la population. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, a d’ailleurs précisé que tous les résidents des CHSLD qui avaient reçu une première dose en ont maintenant obtenu une deuxième.