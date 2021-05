Le bilan de la pandémie reste stable au Québec

Québec rapporte jeudi 907 nouveaux cas de COVID-19 et sept nouveaux décès.

Le bilan de la province s'élève maintenant à 355 297 personnes infectées – dont 335 421 sont rétablies – et 10 971 décès. On compte aussi 8905 cas actifs.

Un des sept nouveaux décès est survenu dans les 24 dernières heures, cinq entre le 29 avril et le 4 mai, et un avant le 29 avril.

On compte maintenant 580 hospitalisations, soit huit de moins que la veille, et 144 personnes aux soins intensifs, une baisse de huit.

Un total de 39 880 prélèvements et de 39 419 analyses ont été réalisés le 4 mai.

En ce qui concerne la vaccination, 78 632 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures, pour un total de plus de 3,44 millions, sur plus de 3,89 millions de doses reçues.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué sur Twitter que 200 000 Québécois avaient pris rendez-vous mercredi pour se faire vacciner, après un record de plus de 236 000 mardi. M. Dubé rappelait que des places sont toujours disponibles, à court terme, un peu partout au Québec, pour toute personne de 40 ans et plus.

En date de jeudi matin, 39 % de la population québécoise avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 1,7 % avait reçu deux doses, selon les données de l'Institut national de santé publique.

Le ministre Dubé se réjouissait par ailleurs que la moyenne mobile des nouveaux cas soit passée sous la barre de 1000. « C'est une bonne nouvelle, nos efforts fonctionnent. On ne doit pas relâcher», a-t-il écrit. «En parallèle, on doit vacciner le plus de Québécois possible. »