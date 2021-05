915 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec rapporte mercredi 915 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès.

Le bilan de la province s'élève maintenant à 354 390 personnes infectées – dont 334 531 sont rétablies – et 10 964 décès.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, deux entre le 28 avril et le 3 mai et deux avant le 28 avril.

On compte maintenant 588 hospitalisations, soit six de moins que la veille, et 152 personnes aux soins intensifs, une baisse de trois.

Un total de 39 961 prélèvements ont été réalisés le 3 mai.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

En ce qui concerne la vaccination, 55 723 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 365 575 sur 3 893 539 reçues.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé sur Twitter que le Québec a connu mardi un record de prise de rendez-vous, avec 236 617 rendez-vous réservés, au moment où l'accessibilité s'élargissait aux personnes de 40 à 44 ans.

Le ministère de la Santé précise que les 50 310 doses du vaccin de Pfizer encore attendues cette semaine sont arrivées dans les régions mardi et que 140 doses du vaccin d'AstraZeneca ont été reçues cette même journée.

En date de mercredi, 38,2 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 1,5 % a reçu deux doses, selon les données de l'Institut national de santé publique.