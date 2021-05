Le vaccin de Johnson & Johnson recommandé seulement aux Canadiens de 30 ans et plus

Tout comme pour le vaccin d’AstraZeneca, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande le vaccin de Johnson & Johnson aux personnes âgées de 30 ans et plus qui ne présentent pas de contre-indications et qui ne souhaitent pas attendre pour un autre vaccin.

Le CCNI a émis ses recommandations pour le vaccin de Johnson & Johnson lundi, et ce, même si Santé Canada en a bloqué la livraison quelques jours auparavant pour effectuer des tests additionnels afin de s’assurer de la qualité du produit. La distribution devait commencer cette semaine aux provinces.

En conférence de presse, la présidente du CCNI, la Dre Caroline Quach, a dit espérer que la distribution du vaccin Johnson & Johnson commencera d’ici une ou deux semaines.

« Si jamais, évidemment, Santé Canada doit reporter le déploiement de ce vaccin-là […] à ce moment-là, on réévaluera la recommandation, mais je pense que pour l’instant, ça devrait tenir la route pour quelques semaines », a-t-elle expliqué en réponse aux questions des journalistes.

Comme c’est toujours le cas, les provinces et les territoires auront le dernier mot pour l’administration du vaccin ; ils pourront donc adapter le seuil d’âge recommandé par le CCNI en fonction de leur situation particulière, de l’approvisionnement, de la logistique et des questions d’équité.

« Par exemple, comme le vaccin de Janssen est à dose unique, celui-ci pourrait mieux convenir aux populations pour lesquelles il est plus difficile de programmer une seconde dose », a laissé tomber la Dre Quach, sans préciser quelles populations pourraient en bénéficier.

Santé Canada a approuvé le vaccin de Johnson & Johnson le 5 mars. La première livraison est arrivée mercredi dernier, mais ce n’est que vendredi soir que Santé Canada a annoncé au public qu’elle bloquait la livraison en raison de craintes liées à un laboratoire qui fait l’objet d’une enquête aux États-Unis.

Le gouvernement fédéral a commandé 10 millions de doses de ce vaccin et a également une option d’achat pour 28 millions de doses supplémentaires.