L’Ontario élargit l’accès aux vaccins dans les «points chauds»

Comme promis, l’Ontario a ouvert lundi son portail de réservation de vaccins contre la COVID-19 à tous les adultes résidant dans des secteurs très touchés par la pandémie.

Les adultes vivant dans l’un des 114 codes postaux désignés comme «points chauds» peuvent commencer à prendre rendez-vous pour le vaccin depuis lundi matin, mais des commentaires sur les réseaux sociaux témoignent de longs temps d’attente ou de difficultés techniques avec le portail. Quelques minutes après 8 h, lorsque la prise de rendez-vous a commencé, le site indiquait un temps d’attente estimé à plus d’une heure, avec des dizaines de milliers d’utilisateurs dans la file d’attente.

Cette semaine et la suivante, la province enverra la moitié de son approvisionnement en vaccins dans ces «points chauds», sur la base des recommandations des conseillers scientifiques du gouvernement.

Les adultes résidant dans certains quartiers avaient déjà pu prendre rendez-vous pour le vaccin, mais pas à partir du portail de réservation en ligne de la province.

L’admissibilité s’élargira encore plus partout en Ontario jeudi, lorsque les réservations en ligne sont ouvertes aux résidents âgés de 50 ans et plus. Les personnes ayant des problèmes de santé à haut risque et certains groupes de personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile deviendront également admissibles.

L’Ontario a dit s’attendre à ce que toutes les personnes âgées de 18 ans et plus puissent réserver un vaccin d’ici la fin du mois de mai.