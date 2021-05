Le Québec repasse sous la barre des 800 cas quotidiens

Québec signale lundi 798 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès, mais rapporte une hausse des hospitalisations.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 352 678 personnes infectées — dont 332 577 sont considérées comme rétablies — et 10 944 décès depuis le début de la pandémie.

Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, un s’est produit entre le 26 avril et le 1er mai et un autre à une date inconnue.

On compte 588 hospitalisations, une augmentation de 14, et 151 personnes aux soins intensifs, une baisse de six.

Un total de 25 267 prélèvements ont été réalisés le 1er mai.

En ce qui a trait à la vaccination, 37 490 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 256 401 sur 3 448 799 doses reçues. Cette semaine, la province attend 444 600 doses du vaccin de Pfizer.