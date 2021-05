Les hospitalisations dues à la COVID-19 continuent de baisser au Québec

Il est encore beaucoup trop tôt avant de chanter victoire sur le front sanitaire québécois.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 1101 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés depuis le précédent bilan. Signe toutefois encourageant : le nombre de cas actifs est passé de 9673 à 9579, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. On a recensé 350 874 cas depuis le début de la pandémie.

Sept décès supplémentaires se sont ajoutés au bilan des victimes, dont un survenu dans les 24 dernières heures, cinq entre le 24 et le 29 avril et un dernier avant le 24 avril. On déplore dorénavant 10 933 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Les autorités constatent que le nombre des hospitalisations a chuté de nouveau, passant de 592 à 578. Même constat pour les patients aux soins intensifs : leur nombre chute de 164 à 159.

En données brutes, l’île de Montréal rapporte 308 nouveaux cas, la Montérégie 134, la Capitale-Nationale 123 et Chaudière-Appalaches 104.

Les autorités signalent 86 autres infections à Laval, 70 en Outaouais, 46 dans Lanaudière, 41 dans les Laurentides et 42 dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone orange, elles font état de 62 nouveaux cas en Estrie, 35 en Mauricie–Centre-du-Québec et 28 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, placée en zone jaune, recense cinq nouveaux nouveaux cas.

Un total de 39 285 prélèvements et de 41 965 analyses ont été réalisés le 29 avril.

La campagne de vaccination s’effectue à bon rythme. Les autorités indiquent que 62 406 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de près de 3,17 millions. Au Québec, 36,3 % des gens ont reçu une première dose de vaccin.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, indiquait samedi matin que 200 000 rendez-vous ont été pris vendredi, pour une deuxième journée d’affilée. Il rappelait qu’il y a encore des places disponibles dans les 7 prochains jours pour les 50 ans et plus.