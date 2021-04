La vaccination au Québec: voici ce qu’il faut savoir

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a présenté jeudi les grandes lignes de la campagne de vaccination de masse de la population contre la COVID-19, qui débutera dès demain, le 30 avril.

La population adulte québécoise pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans les deux prochaines semaines.

Dès demain, les Québécois entre 50 et 59 ans pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur le site web Clic Santé.

Dès le 3 mai, les adultes de 45 à 49 ans pourront aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

L’accès au vaccin s’ouvrira ainsi à des tranches d’âge supplémentaires de 5 ans, à tous les deux jours (voir le tableau ci-dessous).

La prise de rendez-vous se fait selon l’âge de l’individu, et non sa date de naissance.

Selon le ministre de la Santé, tous les Québécois qui le désirent pourront obtenir une première dose de vaccin contre la COVID-19 d’ici le 24 juin prochain.



À ce jour, plus de 3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à travers la province.



Ainsi, près de 35 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin. Alors que la majorité des personnes de 60 ans et plus ont été vaccinées, la proportion de gens ayant reçu au moins une dose, chez les 16 à 59 ans, descend à 21,8 %.



L’ouverture du vaccin d’AstraZeneca aux 55 ans et plus, le 8 avril dernier, puis aux 45 ans et plus, le 21 avril, a permis à cette proportion d’augmenter au cours des dernières semaines.