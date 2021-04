La vaccination bientôt ouverte à tous les adultes québécois

Tous les adultes québécois qui veulent être vaccinés contre la COVID-19 pourront prendre un rendez-vous pour le faire d’ici deux semaines. Le gouvernement québécois a eu la confirmation qu’il recevra environ 500 000 doses par semaine jusqu’à la fin du mois de mai.

« Maintenant, il n’y a plus aucun doute. On va réaliser notre objectif du 24 juin », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse. Il était entouré du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré.

Le gouvernement ouvre donc la prise de rendez-vous sur Clic Santé à la population générale, par tranche d’âge. Ainsi, les cinquantenaires pourront réserver le leur dès vendredi. « Par la suite, on va descendre de tranche d’âge de cinq ans tous les deux jours », a expliqué le ministre. Viendront donc les 45 à 49 ans, le 3 mai ; les 40 à 44 ans, le 5 mai ; les 35 à 39 ans, le 7 mai et ainsi de suite jusqu’au 14 mai. Ce sont plus de 2,5 millions de Québécois qui seront vaccinés.

M. Dubé n’a pas voulu s’avancer sur un scénario de déconfinement après le 24 juin. Tout dépendra de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale atteinte, a précisé le Dr Arruda. Le gouvernement s’est donné pour cible de vacciner 75 % des adultes québécois pour pouvoir freiner la pandémie. À ce jour, plus de 3 millions de doses ont été administrées, ce qui inclut plus de 76 000 deuxièmes doses.

Mesures spéciales au Bas-Saint-Laurent

Par ailleurs, le gouvernement imposera le couvre-feu à 20 h dès samedi dans le Bas-Saint-Laurent, qui est aux prises avec des éclosions persistantes de COVID-19. Les rassemblements privés intérieurs et extérieurs seront également interdits. Les écoles primaires demeureront toutefois ouvertes. Ces mesures touchent l’ensemble de la région, à l’exception des MRC de Matanie, Matapédia et de La Mitis.

D’autres détails suivront.