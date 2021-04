Les résidences pour aînés de l’Ontario n’ont pas appliqué les leçons du SRAS, déplore la VG

La vérificatrice générale de l’Ontario affirme que les foyers de soins de longue durée étaient mal préparés pour affronter la pandémie de COVID-19.

Bonnie Lysyk soutient que le gouvernement provincial et le milieu des foyers de soins n’ont pas tenu compte des leçons tirées de l’épidémie de SRAS en 2003. De plus, Mme Lysyk souligne que les préoccupations concernant les faiblesses systémiques du milieu, qui avaient été soulevées à plusieurs reprises depuis des années, n’ont pas été résolues.

Son rapport spécial note également le manque d’intégration de ce secteur dans le système de santé. Par conséquent, les foyers de soins de longue durée n’ont pas pu bénéficier de l’expertise des hôpitaux et de la santé publique en matière de contrôle des infections, estime la vérificatrice générale.

La COVID-19 a frappé de plein fouet les foyers de soins de longue durée de l’Ontario au printemps dernier. Au total, la maladie a tué au moins 3756 résidents et 11 employés de ces foyers. À un certain point, des militaires ont dû intervenir pour aider dans les résidences les plus touchées. « Dans l’ensemble, le ministère et les foyers de soins de longue durée n’étaient pas suffisamment positionnés, préparés ou outillés pour répondre efficacement et rapidement aux enjeux créés par la pandémie », écrit Mme Lysyk.

Son rapport formule 16 recommandations, notamment d’exiger des exploitants qu’ils rénovent et améliorent leurs maisons plus rapidement et d’élaborer une stratégie provinciale pour s’attaquer aux « causes profondes » de la pénurie de personnel. Le rapport recommande également l’élaboration d’un plan de lutte contre la pandémie pour ce secteur.

« Il ne devrait y avoir aucune surprise dans le contenu et les recommandations de ce rapport, a déclaré la vérificatrice générale. De nombreux problèmes et recommandations ont été soit mis en évidence, soit recommandés précédemment. »