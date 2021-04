Montréal garde bon cap malgré les variants

Malgré la présence des variants, Montréal « déjoue les scénarios catastrophes » et la situation demeure à ce jour sous contrôle, avec moins de 2000 cas en deux semaines et plus de 750 000 personnes vaccinées.

L’heure était aux bonnes nouvelles pour la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui s’est félicitée mercredi de l’évolution favorable de la situation dans la métropole grâce à l’ensemble des mesures mises en place ces dernières semaines.

« On a réussi à identifier très rapidement les cas », dit-elle. L’approche agressive de suppression des variants déployée dans certains milieux, combinée à l’absence d’événements de super-propagation, expliquerait la stabilité actuelle.

L’incidence du virus est en baisse avec un taux de reproduction (R0) passé sous le 1, et ce, même si les variants du SRAS-CoV-2 sont désormais à l’origine de 65 % des infections.

« C’est vraiment une progression lente. Ça démontre à quel point cette approche “suppressive” fonctionne. » Les éclosions de variants autres que le B.1.1.7 (britannique) demeurent limitées et génèrent très peu de cas d’infections secondaires, a insisté la Dre Drouin.

Les deux cas de COVID-19 causés par le variant B.1.167 (indien), détectés dès leur arrivée sur le territoire montréalais, n’auraient d’ailleurs donné lieu à aucune infection secondaire, affirme la directrice régionale de la santé publique.

La situation dans les hôpitaux de la métropole est aussi enviable, avec seulement 219 patients hospitalisés, dont 76 aux soins intensifs — comparativement à 900 hospitalisations au plus fort de la deuxième vague.

La vaccination roule à plein régime

Côté vaccination, la campagne bat son plein et plus de 750 000 Montréalais ont reçu une première dose de vaccin à ce jour. Pas moins de 75 % des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinés dans 95 % des voisinages du territoire montréalais. « On a réussi à réduire les inégalités sociales de santé », s’est réjouie la Dre Drouin.

Par ailleurs, 44 % des Montréalais de 55 à 59 ans, 29 % des 50 à 54 ans, et 26 % des 45 à 49 ans ont reçu une première dose, notamment grâce au succès remporté par la distribution — avec et sans rendez-vous — du vaccin d’AstraZeneca aux gens de 45 ans et plus.

« 20 000 personnes de 45 ans et plus ont répondu à l’appel », a indiqué Sonia Bélanger, la p.-d.g. du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Pour l’instant, le décès par thrombose d’une femme de 54 ans ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca ne semble ni avoir ralenti la prise de rendez-vous à Montréal ni avoir incité davantage de gens à se rendre à l’urgence par crainte de souffrir de thromboses, a-t-elle précisé.

Le taux de vaccination a atteint 68 % chez les employés en CHSLD, notamment grâce au décret récent émis par le gouvernement du Québec obligeant les travailleurs de la santé qui refusent le vaccin à subir trois tests de dépistage par semaine.

Par ailleurs, 18 éclosions actives sont rapportées dans des hôpitaux, notamment à l’hôpital Saint-Mary’s, en lien avec des travailleurs vaccinés et non vaccinés. À ce sujet, Mme Bélanger a indiqué qu’elle comptait d’avoir administré d’ici le 8 mai prochain une deuxième dose de vaccin à la totalité des résidents de CHSLD qui ont reçu leur première en décembre et janvier dernier.