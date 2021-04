Une Québécoise est décédée d’une thrombose liée au vaccin d’AstraZeneca

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a annoncé mardi qu’une première Québécoise était morte d’une thrombose cérébrale après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19.

La victime est une femme de 54 ans qui était « en pleine forme », a ensuite révélé le premier ministre, François Legault.

« On vient d’avoir la confirmation il y a à peine une heure », a affirmé le Dr Arruda, en soulignant que la thrombose cérébrale ayant entraîné la mort de cette femme était bel et bien liée au vaccin.

« C’est triste […], mes plus sincères condoléances à la famille, parce que, quand on va se faire vacciner, ce n’est pas pour être malade, mais c’est une conséquence », a-t-il affirmé. « C’est un événement qui est rare. On savait que ça risquait d’arriver. […] On a à peu près un risque de 1 par 100 000 doses. [À ce jour], c’est le premier décès », a-t-il rappelé.

À ses côtés, le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ont transmis leurs condoléances à la famille de cette première victime associée au vaccin. « C’est dur », a reconnu le chef du gouvernement.

Or « dans la balance des inconvénients, je continue à penser que c’est un risque calculé », a-t-il plaidé. Au passage, M. Legault a rappelé que les 400 000 personnes qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca jusqu’ici ont « beaucoup moins de risque » d’être infectées par le coronavirus, « d’être hospitalisées puis, éventuellement, de décéder ».

À ce jour, deux cas confirmés de thrombose associée au vaccin d’AstraZeneca sont confirmés, a affirmé le Dr Arruda. Dans deux autres cas, les autorités attendent une confirmation afin de savoir si les thromboses sont bel et bien liées à l’administration de ce sérum. « C’est arrivé que des gens se fassent vacciner, fassent une thrombose, mais ce n’était pas associé à ce phénomène », a rappelé l’expert en santé publique.

Pour le moment, ses équipes ne comptent pas modifier leur stratégie de vaccination. « N’oubliez pas qu’ici on est en balance de risque, hein ? La maladie, elle donne aussi ces complications-là », a insisté le Dr Arruda. Peu avant, le premier ministre avait déclaré que Québec entend commencer la vaccination de masse « dans les prochaines semaines ». Vu l’embellie de la situation sanitaire, il a aussi annoncé des assouplissements dans les régions de Québec et de Montréal.