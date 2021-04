Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont en baisse au Québec

Québec signale vendredi 1043 nouveaux cas de COVID-19 en plus d'une importante baisse des hospitalisations.

Au total, 342 688 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, dont 320 302 sont aujourd'hui considérées comme rétablies. Avec l'ajout de 15 nouveaux décès, le bilan des morts s'élève maintenant à 10 860.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 16 et le 21 avril et deux avant le 16 avril.

On rapporte 684 hospitalisations, une diminution de 27. Parmi ces patients, 172 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Un total de 46 993 prélèvements ont été réalisés le 21 avril.

Le ministère de la Santé ajoute vendredi 90 225 doses administrées à son total, soit 88 006 injections données dans les 24 dernières heures et 2219 avant le 22 avril, pour un total de 2 679 907.