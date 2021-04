Les agences de placement en santé saisissent les tribunaux

L’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec intente un recours en justice contre le gouvernement québécois pour faire invalider des dispositions du récent arrêté ministériel qui encadre leurs pratiques.

L’arrêté adopté le 26 mars a pour effet d’interdire au personnel du réseau de la santé de travailler au privé pendant les 90 jours suivant leur démission d’un établissement public. L’Association juge cette disposition illégale.

Le regroupement conteste également l’obligation, imposée aux agences par Québec, d’affecter pour une période d’au moins 14 jours les employés dans un même établissement.

« Il y a des choses pour nous qui n’ont aucun sens, comme d’empêcher les infirmières de travailler pendant trois mois si elles décident de quitter le réseau », dit Hélène Gravel, présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec.

Le regroupement réclame l’annulation de « certains points nébuleux » afin « qu’on puisse tous se parler et fixer des règles claires et compréhensibles pour tout le monde », indique Hélène Gravel. « On a essayé d’avoir un canal de communication avec le ministère ou avec ses représentants, soutient-elle. On n’a pas de réponse de personne. »

Le gouvernement Legault a adopté un nouvel arrêté ministériel samedi après que des établissements de santé, dont le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, aient soulevé des problèmes de pénurie de main-d’œuvre associés à l’arrêté du 26 mars.

Désormais, une prime de 20 % sera octroyée aux agences de placement lorsque le lieu de travail de leurs employés sera situé dans six régions éloignées, dont l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

L’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec juge ces modifications insuffisantes.

D’autres détails suivront.