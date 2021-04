Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont en hausse

Québec signale 1217 nouveaux cas de COVID-19 et une forte hausse des hospitalisations dans la province.

Depuis le début de la pandémie, 340 397 personnes ont été infectées dans la province; 317 338 d'entre elles sont considérées comme guéries.

Six nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan — qui s'élève maintenant à 10 838 — après qu'il eut été déterminé qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, trois entre le 14 et le 19 avril et deux avant le 14 avril.

Le nombre d'hospitalisations a fait un bond: on en rapporte 716, 22 de plus que la veille. Parmi ces patients, 178 se trouvent aux soins intensifs, une hausse d'un.

Un total de 44 311 prélèvements ont été réalisés le 19 avril.

Côté vaccination, le ministère de la Santé ajoute 55 101 doses administrées à son bilan, soit 54 410 données dans les 24 dernières heures et 1091 avant le 20 avril. Au total, 2 503 910 doses ont été administrées, sur 3 066 969 reçues.

Le ministère note que les 230 490 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine ont toutes été reçues dans les régions.