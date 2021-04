1136 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec rapporte mardi 1136 nouveaux cas de COVID-19 en plus d'ajouter 17 décès à son bilan.

Un total de 339 180 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 315 984 sont considérées comme rétablies. On déplore également 10 833 décès.

Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 13 et le 18 avril et deux à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations s'élève à 694, soit huit de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs a toutefois diminué de six et se situe maintenant à 177.

Un total de 28 568 prélèvements ont été réalisés le 18 avril.

Côté vaccination, 47 799 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 448 409, sur 3 042 405 reçues.

On a reçu 205 920 des 230 490 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine. Elles sont actuellement en transit dans le réseau et les autres sont attendues mardi.

Un total de 18 960 doses du vaccin d'AstraZeneca reçues la semaine dernière sont toujours en transit.