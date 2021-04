Le vaccin d’AstraZeneca bientôt offert aux Québecois de moins de 55 ans?

Québec serait sur le point d’offrir le vaccin d’AstraZeneca aux moins de 55 ans au Québec: une annonce devrait être faite au cours de la journée, a fait savoir le Dr Horacio Arruda, lundi matin.

Le directeur national de la Santé publique du Québec a reçu sa propre dose du vaccin de Moderna contre la COVID-19 dans une pharmacie de la bannière Uniprix de Saint-Eustache, dans les Laurentides, lundi matin.

Interrogé sur la possibilité d’offrir aux Québécois de moins de 55 ans le vaccin CoviShield d’AstraZeneca, comme c’est le cas pour les Ontariens et les Albertains, le Dr Arruda a indiqué être en attente d’un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui devrait être livré au cours de la journée.

En Ontario et en Alberta, ce vaccin sera offert aux 40 ans et plus à partir de mardi.

« Selon ce que j’en sais, on va effectivement pouvoir abaisser l’âge », a-t-il dit. De nouvelles données d’étude sur ce vaccin permettraient ce changement de cap. La décision avait auparavant été prise de le réserver aux 55 ans et plus, « par mesure de prudence ».

Le Dr Arruda ne sait pas à quel groupe d’âge le vaccin d’AstraZeneca sera offert: il pourrait l’être aux 45 et plus ou aux 50 ans et plus, par exemple.

Mais « ça va être annoncé dans les prochaines heures », a-t-il précisé.

Le Dr Arruda encourage les citoyens à se faire vacciner dès qu’ils sont admissibles, peu importe le vaccin. Ils sont tous sécuritaires, assure-t-il, sinon, ils ne seraient pas offerts à la population.