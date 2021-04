La pandémie affiche une légère baisse au Québec

Québec signale lundi une baisse des nouveaux cas de COVID-19, à 1092, mais ajoute 14 décès à son bilan, dont 2 dans les 24 dernières heures, et affiche une hausse de patients aux soins intensifs.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 338 044 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 314 376 sont considérées comme rétablies.

Quinze nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan – qui s’élève à 10 816 morts –, car il a été déterminé qu’il n’avait pas été causé par la COVID-19. Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 12 et le 17 avril et deux à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 686, une hausse de trois, et l’on ajoute huit patients aux soins intensifs, pour un total de 183.

Un total de 26 132 prélèvements ont été réalisés le 17 avril.

En ce qui concerne la vaccination, 40 433 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 399 934 sur 2 836 485 doses reçues.

On attend 230 490 doses du vaccin de Pfizer cette semaine, tandis que 18 960 doses du vaccin d’AstraZeneca sont toujours en transit dans le réseau.



Près de 4500 nouveaux cas en Ontario

L’Ontario signalait encore lundi plus de 4000 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 19 autres décès. On comptait lundi 755 personnes aux soins intensifs, dont 516 sous respirateur.

Des 4447 nouveaux cas signalés lundi, 1299 étaient recensés à Toronto, 926 dans sa proche banlieue de Peel et 577 dans celle de York. On signalait aussi 233 cas à Ottawa et 227 à Hamilton. Ces données sont basées sur près de 42 900 tests effectués.

Le ministère de la Santé rapporte que 2202 personnes sont hospitalisées, mais signale que plus de 10 % des hôpitaux n’ont pas communiqué leurs données. L’Ontario affirme que 66 897 doses d’un des vaccins ont été administrées depuis le rapport de dimanche, pour un total de 3 904 778 doses distribuées à ce jour.

Pendant ce temps, les élèves de toute la province sont retournés en « classe virtuelle », lundi, après une semaine de relâche qui avait été reportée d’un mois. Le gouvernement a annoncé le passage à l’apprentissage à distance au début de la semaine dernière, face à la gravité de la troisième vague dans cette province.

Le gouvernement a également annoncé une série de nouvelles mesures destinées à freiner la propagation de la COVID-19, y compris la limitation des déplacements interprovinciaux. Des points de contrôle sont mis en place depuis lundi aux frontières avec le Québec et le Manitoba : seuls ceux qui arrivent en Ontario pour le travail, des soins médicaux, le transport de marchandises et l’exercice des droits issus de traités autochtones seront dorénavant autorisés à passer.

Le gouvernement de Doug Ford est demeuré ferme sur cette mesure au cours de la fin de semaine, malgré un recul sur d’autres mesures annoncées au même moment vendredi. Le premier ministre a ainsi annulé samedi sa décision de fermer les terrains de jeux, à la suite d’une réaction rapide de la part de parents et d’experts en santé publique. Ils avaient fait valoir que cette décision était peu susceptible de freiner la propagation de la COVID-19, car les preuves permettent de croire que la plupart des transmissions se produisent à l’intérieur.

Le gouvernement Ford a aussi rapidement annulé samedi les nouveaux pouvoirs policiers accordés la veille. Pendant l’ordonnance de rester à la maison, les policiers ne pourront donc plus interpeller un piéton ou un conducteur pour lui demander son adresse personnelle et la raison de sa présence à l’extérieur. Avant de l’interpeller, la police devra plutôt avoir « des raisons de soupçonner » qu’un citoyen est sorti pour participer à un événement public organisé ou à un rassemblement social.



Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 127 037 cas de COVID-19 et 23 656 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

— 421 442 cas en Ontario, dont 7735 décès;

— 336 952 cas au Québec, dont 10 802 décès;

— 170 795 cas en Alberta, dont 2040 décès;

— 117 080 cas en Colombie-Britannique, dont 1530 décès;

— 38 160 cas en Saskatchewan, dont 465 décès;

— 36 159 cas au Manitoba, dont 959 décès;

— 1807 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1788 cas au Nouveau-Brunswick, dont 33 décès;

— 1043 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 417 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 170 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 76 cas au Yukon, dont un décès;

— 43 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.





