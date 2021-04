Québec fait état de 28 hospitalisations supplémentaires

La progression de la troisième vague de la COVID-19 se maintient au Québec.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 1537 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Un signe qui pourrait être encourageant : le nombre de cas actifs a légèrement baissé, passant de 13 941 à 13 768. On a recensé 335 608 cas depuis le début de la pandémie.

La situation s’aggrave sur le front hospitalier puisque les autorités rapportent 692 hospitalisations, 28 de plus que la veille. On compte 175 patients aux soins intensifs, une hausse de huit depuis le dernier bilan.

« La situation autour de nous et ailleurs dans le monde continue d’être préoccupante, il faut déployer tous les efforts pour éviter que la situation ne se dégrade au Québec », a commenté le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter.

Huit nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes, parmi lesquels cinq sont survenus dans les dernières 24 heures et trois entre le 10 et le 15 avril. On déplore dorénavant 10 793 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, le nombre de cas de variants détectés par criblage grimpe à 20 969, soit une hausse de 1159. Il reconnaît toutefois que ce nombre peut être sous-estimé, car, en raison du nombre total de cas, « il n’est plus possible, pour certains laboratoires, de cribler systématiquement tous les tests positifs à la COVID-19 ».

De son côté, l’Ontario, dont la frontière avec le Québec sera fermée dès lundi, signale samedi 4362 nouveaux cas, dont 1162 à Toronto.

Par ailleurs, en chiffres bruts, l’île de Montréal recense 375 cas supplémentaires, la Chaudière-Appalaches 224, la Capitale-Nationale 205, la Montérégie 203 et l’Outaouais 164,

Les autorités signalent aussi 78 nouveaux cas dans les Laurentides, 65 à Laval, 49 dans Lanaudière et 29 dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone orange, elles rapportent aussi 51 nouveaux cas en Mauricie–Centre-du-Québec, 48 en Estrie et 30 au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine fait état de sept nouveaux cas.

Un total de 39 015 prélèvements et de 46 017 analyses ont été réalisés le 15 avril.

La campagne de vaccination québécoise poursuit sur sa lancée. Les autorités indiquent que 70 908 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de plus de 2,29 millions. Au Québec, 26,8 % des gens ont reçu une première dose.