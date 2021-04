Québec sommé de permettre aux personnes handicapées de se faire vacciner dès maintenant

Une mise en demeure sera envoyée vendredi au gouvernement du Québec pour que les personnes vivant avec un handicap soient éligibles dès maintenant à la vaccination contre la COVID-19.

« Des données scientifiques montrent que les gens handicapés ont trois à cinq fois le risque de la population en général de développer des complications graves ou de mourir de la COVID-19 », fait valoir l’avocat Julius Grey, qui pilote le dossier.

Actuellement au Québec, les adultes de moins de 60 ans vivant avec un handicap physique ou intellectuel se trouvent au bas de la liste de priorité, soit dans la même catégorie que le reste de la population du même groupe d’âge.

Dans d’autres provinces canadiennes, les personnes ayant une déficience mentale ou un handicap physique se trouvent à des échelons plus élevés dans la liste. En Ontario, elles peuvent se faire vacciner dès la phase 2 sur un total de 3 phases, et en Colombie-Britannique, dès la phase 3 sur un total de 4 phases.

« C’est irrationnel de ne pas inclure les personnes handicapées dans la même priorité que les personnes souffrant de maladie chronique », avance Me Grey.

Vendredi, l’avocat déposera aussi une demande d’enquête à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La liste de priorités du gouvernement du Québec est non seulement « arbitraire », mais elle « viole la Charte [des droits et libertés] », fait-il valoir.

D’autres détails suivront.