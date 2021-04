La situation ne s’améliore pas en Ontario : la province rapporte 4736 cas de COVID-19 ces 24 dernières heures, un nouveau sommet.



La province dépasse désormais les 400 000 infections enregistrées depuis le début de la pandémie.



Les autorités sanitaires ont aussi recensé 29 décès de plus dus à la maladie.



Toronto recense 1188 nouveaux cas ; sa banlieue de Peel, 983 ; celle de York, 526. On compte 342 nouvelles infections à Ottawa, 216 dans la région de Durham et 215 dans le Niagara.



D'autres détails suivront.