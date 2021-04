Québec assouplit sa consigne sur le port du masque à l’extérieur

Québec recule en partie sur le port du masque à l’extérieur : l’obligation ne s’appliquera que lorsque respecter la distanciation s’avère trop difficile, a annoncé le premier ministre François Legault dans une publication Facebook.

La mesure annoncée par communiqué la semaine dernière avait causé confusion et incompréhension, tant au sein de la population que de la classe politique.

Le premier ministre a aujourd’hui « précisé » son décret pour que le masque soit obligatoire uniquement dans les situations « où il peut être difficile de respecter en tout temps la distance de deux mètres avec des personnes qui n’habitent pas avec nous ».

Ainsi, pour les couples, pour une personne seule « greffée à une bulle familiale » ou pour les marcheurs qui se tiennent à distance, le port du masque n’est plus obligatoire. « Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de deux mètres, comme par exemple le tennis ou le golf, ou assis dans un parc, il n’est pas nécessaire de porter le masque », ajoute-t-il.

« L’objectif de cette mesure, c’est d’empêcher la transmission du virus quand des personnes d’adresses différentes restent à moins de deux mètres », justifie le premier ministre. « Si vous avez le moindre doute, portez votre masque. »

Un peu plus tôt cette semaine, l’épidémiologiste Nimâ Machouf expliquait que la transmission du virus par aérosol se compare à la fumée de cigarette. « De la même façon qu’on ne veut pas être dans le champ de fumée du fumeur, on ne veut pas être dans le champ de virus de la personne infectée non plus. Il faut qu’on garde nos distances, ou bien on porte le masque. »