La hausse des hospitalisations se poursuit au Québec, qui rapporte mercredi 1559 nouveaux cas de COVID-19. Et parmi ces cas, 313 ont été détectés à Montréal, 293 dans la Capitale-Nationale, 207 en Outaouais, 195 dans Chaudière-Appalaches et 182 en Montérégie.

On compte donc maintenant 331 031 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 306 608 sont considérées comme rétablies.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Sept décès s’ajoutent au bilan, qui s’élève à 10 763 morts. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et six entre le 7 et le 12 avril.

On rapporte mercredi 17 hospitalisations de plus que la veille, pour un total de 660. Parmi ces patients, 152 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux.

Un total de 44 183 prélèvements ont été réalisés le 12 avril.

La campagne de vaccination se poursuit, et 68 192 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 075 808, sur 2 660 185 doses reçues.

Les 26 910 doses du vaccin de Pfizer qui étaient toujours attendues mardi matin ont maintenant été livrées dans les régions. Le Québec attend toujours 176 400 doses du vaccin de Moderna, tandis que 55 160 doses du vaccin d’AstraZeneca reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.