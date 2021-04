Vaccin de Johnson & Johnson: Ottawa dit «suivre la situation de près»

Les rares cas de caillots sanguins observés après l’administration du vaccin de Johnson & Johnson aux États-Unis sont sur le radar des autorités canadiennes.En point de presse, tant le premier ministre Justin Trudeau que l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, ont affirmé avoir à l’œil les événements observés au sud de la frontière. Un peu plus tôt, Santé Canada avait utilisé son compte Twitter pour indiquer que le ministère « suit cette situation de près » et a demandé à la compagnie de l’informer « de tout cas de ces rares problèmes de coagulation ».Rien ne changera donc, pour l’instant, à la commande passée par le gouvernement fédéral pour acheter ce vaccin, dont aucune dose n’a encore été livrée au Canada.Ottawa a commandé 10 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson approuvé par Santé Canada le 5 mars. On en attend les premières doses, en quantité encore inconnue, avant la fin du mois d’avril. Ottawa a également une option d’achat pour 28 millions de doses supplémentaires.Ce vaccin ne nécessite qu’une seule dose et se conserve au réfrigérateur. Sa simplicité pourrait accélérer la campagne de vaccination au Canada.Mardi, les Américains ont recommandé une pause dans l’administration de ce vaccin contre la COVID-19, pour prendre le temps d’examiner les cas de six femmes qui ont eu de graves problèmes de caillots de sang dans les jours suivant leur vaccination . Plus de 6,8 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis, la grande majorité sans effets secondaires ou avec des effets légers.D'autres détails suivront.