Les mesures d’urgence encore prolongées dans les trois régions les plus chaudes

Les mesures d’urgence dans les trois régions aux prises avec le variant britannique de la COVID-19 sont prolongées jusqu’au 25 avril. Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce en conférence de presse mardi.

« La situation reste grave et risque de s’aggraver », a-t-il affirmé. Il s’attend à ce que le nombre d’hospitalisations augmente dans les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais. Les mesures s’appliqueront désormais dans l’ensemble de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais puisque la transmission du variant n’est plus circonscrite à Lévis et à Gatineau.

Il n’y aura pas de retour « à une certaine normalité » avant le 24 juin, a-t-il également admis.

Le premier ministre dit aussi s’inquiéter de la situation dans la métropole : il n’écarte pas la possibilité de fermer les écoles du Grand Montréal si la situation sanitaire se dégrade.

François Legault a aussi souligné que la campagne de vaccination continue de s’élargir : les malades chroniques et les travailleurs essentiels de partout au Québec pourront prendre rendez-vous dès mercredi pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Un premier cas de thrombose au Québec

Au moment même où commençait le point de presse du gouvernement Legault, le ministère de la Santé confirmait qu’un premier cas de thrombose avait été détecté chez une personne ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca, le Covishield.

On précise que la personne a été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux et qu’elle a reçu « les soins appropriés à son état ». Elle récupère maintenant à son domicile et on ne craint pas pour sa vie.

En point de presse, le ministre Christian Dubé a indiqué que des protocoles ont été mis en place au cours des dernières semaines et que de la formation a été donnée aux équipes concernées.

D’autres détails suivront.